Immer noch keine Entspannung der Corona-Lage in Österreich: In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Dienstag 9.30 Uhr) sind in Österreich 1486 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Am Dienstag vor einer Woche waren es 1575 neue Corona-Fälle, ein deutlicher Rückgang sieht wohl anders aus. Auch die Zahl der Todesfälle ist weiter bedenklich: So starben in den vergangenen 24 Stunden 77 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren.