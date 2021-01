Eine Spaziergängerin aus Schalkham in der Gemeinde Mattsee in Salzburg traute ihren Augen nicht, als sie unweit ihres Wohnorts ein krankes Katzenkind in erbarmungswürdigem Zustand am Wegesrand sah. Bisher gibt es leider keine Hinweise, woher das Tier kommt und wer es so vernachlässigt hat - können Sie helfen?