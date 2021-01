In Vorarlberg gibt es erneut Wirbel um eine Nicht-Einhaltung der offiziellen Reihenfolge bei der Corona-Impfung. Diesmal betrifft es den Feldkircher Bürgermeister Wolfgang Matt (ÖVP), der sich am Wochenende bei einer Impf-Aktion in einem Seniorenheim Feldkirch-Gisingen impfen ließ, obwohl er offiziell noch nicht an der Reihe war.