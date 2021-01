„Wir haben die Bund-Speicherkraftwerke - ein wahres Asset in Österreich. Wir haben auch noch entsprechende Gaskraftwerke am Netz und natürlich haben wir zunehmen auch erneuerbare Energie“, so Christiner. Ganz wichtig sei hier, dass dieses System in sich stimmig sei. „Entscheidend ist auch - und das war in dem Fall auch der Auslöser der Störung - dass ausreichend Reserven im Netz da sind.“ Man brauche ein System, das in sich gut abgestimmt ist, und wo, im Falle eines Gebrechens, bestimmte Reserven da sind.