Suchtmittel auch in Wohnung versteckt

Weitere Ermittlungen führten die Polizisten in weiterer Folge zu einem 21-jährigen Rumänen aus Graz. Aufgrund dieser Hinweise kam es gegen 16.30 Uhr an der Wohnadresse des Verdächtigen ebenfalls zu Erhebungen. Dabei stellten Polizisten neuerlich einige hundert Gramm Cannabis sicher.