Ein Spruch in Kitzbühel lautet: Das wichtigste Rennen des Jahres ist das Hahnenkamm-Rennen, das zweitwichtigste der Schülerskitag. Wer 2021 das Ziel am Fuße der Streif betritt, traut den Augen nicht. Wo ist die Mega-Tribüne? Wo das riesige VIP-Zelt? Dass das Bild ein knappes Jahr nach Corona-Ausbruch an den Schülerskitag erinnern könnte, ist aber trügerisch. „Es bleibt das schwierigste, größte Rennen der Welt“, weiß Michael Huber. „Die Leistung der Läufer ist zu hundert Prozent die gleiche, die Burschen gehen ans Limit, riskieren die Gesundheit!“ Dort, wo normalerweise die Tribüne mit Ehrengästen wie Arnold Schwarzenegger thront, ließ der Boss des Kitzbüheler Ski Clubs als Aufputz die Nationalflaggen hissen – wie zuletzt Anfang der 1990er-Jahre.