Mehrere Fanklubs von Union Berlin haben auf Facebook den Link zur „Krone“-Fußballerwahl geteilt, unterstützen Christopher Trimmel. Auch daheim in Mannersdorf und in andren burgenländischen Ortschaften wird fleißig gesammelt und online abgestimmt. So lag der Deutschland-Legionär beim ersten Zwischenstand hinter Gernot Trauner (LASK) und Michael Liendl (Wolfsberg) auf Platz drei unserer Wahl.