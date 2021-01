Beamten der Kriminaldienstgruppe des Bezirkspolizeikommandos Rohrbach fiel am 18. Jänner in Rohrbach um 18 Uhr ein PKW in auffälliger Fahrweise auf, dessen Lenker und Mitfahrer zuvor am Corona-Spaziergang in Rohrbach teilgenommen hatten. Der Lenker, ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach, führte insgesamt fünf Personen im PKW mit, darunter drei Kinder im Alter von fünf bis 13 Jahre.