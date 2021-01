Xaleon bleibt in Linz

Der Schritt bedeutet nicht nur einen Erfolg für die drei jungen Linzer Programmierer, sondern ist auch für den Technologiehub in Oberösterreich wichtig. Denn das Team von Xaleon wird in Linz bleiben. TeamViewer will seine Präsenz in dieser Region mit dem Innovations-Cluster und Software-Hub mit dem Campus Hagenberg, der Johannes Kepler Universität Linz und der zukünftigen Neue TU Linz verstärken.