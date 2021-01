Wo noch vor Weihnachten Menschentrauben waren, ist jetzt gähnende Leere. Am Montag starteten die ausgebauten, dauerhaften Corona-Teststationen. Mehr als 100.000 Salzburger könnten so Woche für Woche einen Covid-Schnelltest in Anspruch nehmen - so zumindest der Plan vom Land. Gekommen sind am ersten Tag bis 16 Uhr nur 3.300 Personen.