Radon-Screenings in Bundesländern

Um Risiko-Gebiete auszuweisen, haben Experten in allen Bundesländern Radon-Screenings durchgeführt. „In Kärnten wurden über 2500 Messungen vorgenommen. Es hat sich dabei gezeigt, dass wir nicht so stark betroffen sind wie Tirol oder Oberösterreich“, erklärt Harald Tschabuschnig, Leiter der Umweltabteilung im Land Kärnten.