Alle ticken gleich

Dass die Besten der Welt auch im Alpinskirennsport mit dem anspruchsvollstem Material fahren sollten, lässt Giger so nicht gelten. „Natürlich ticken alle gleich. Sie wollen möglichst schnell vom Start bis ins Ziel, das Risiko wird bewusst in Kauf genommen.“ Es gehe aber gerade deshalb darum, das Verletzungsrisiko zu verkleinern. „Eine weniger aggressive Kraftübertragung vom Schnee auf den Körper bringe ich am leichtesten hin, wenn ich Situationen kreiere, in denen man mit weniger aggressivem Material schneller ist.“