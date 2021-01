Neue Mutationen des Coronavirus aus Großbritannien und Südafrika greifen um sich und versetzen die Welt in Alarmbereitschaft. Noch versichern alle Hersteller von Impfstoffen, dass ihre Vakzine auch gegen die Mutanten wirksam seien. Doch was passiert, wenn das Schlimmste eintritt und die Impfungen nicht mehr wirken? Experten beruhigen: Innerhalb weniger Wochen könnte man neue Wirkstoffe, die an die neuen Varianten angepasst sind, zusammenstellen.