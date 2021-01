Keine neue Thematik

Die Thematik ist zwar alles andere als neu, doch eine aktuelle Bedarfs- und Standortanalyse der Stadtforschung lässt die Diskussion um etwaige Standorte für neue Seniorenzentren nun wieder aufflammen. Am Stadtteil, der dabei im Fokus steht, hat sich zu den letzten Jahren nichts geändert. Es scheint bereits fix: 2025 wird ein Altersheim in Urfahr eröffnen. Auch wenn SP-Stadtchef Luger gestern keinen genauen Standort nennen wollte, weiß die „Krone“ aus sicherer Quelle, dass er sehr wohl schon ein potenzielles Grundstück ins Auge gefasst hat. Es handelt sich dabei um eine Fläche an der Freistädter Straße am Rande des Grünzugs. FP-Stadtvize Markus Hein: „Das ist mit Sicherheit nicht der richtige Ort für ein Seniorenheim. Dort ist das größte zusammenhängende Grünland in Urfahr.“