Inzwischen fühlt er sich wieder deutlich besser, absolviert seine Trainingseinheiten und verspürt eine Leistungsverbesserung. Ob es bereits für einen Einsatz am Wochenende in Lahti reicht, kann er aber nicht abschätzen. Davor braucht es noch ein Gespräch mit den Trainern. „Es hängt auch davon ab, wie es in den nächsten Tagen geht.“