Im Heim in der Töllergasse wurden am Freitag Covid-Impfungen durchgeführt. 33 Bewohner und Mitarbeiter hatten sich angemeldet. Durch krankheitsbedingte Ausfälle blieben 13 Spritzen übrig. Sie wurden „spontan“ an Externe verabreicht, heißt es. Ein junger Zivildiener, Nonnen aus dem Kloster nebenan sowie Ehepartner von Angestellten wie eben der Pflegeleiterin erhielten die rettende Dosis in den Arm.