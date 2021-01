Am 18. Jänner 2021 gegen 10.50 Uhr brach in einer Küche eines Einfamilienhauses in Suben ein Brand aus. Dadurch wurde die Küche totalzerstört sowie die übrigen Räume des Obergeschoßes stark verrußt. Bei dem Brand wurden zwei Männer, 31 und 63 Jahre alt, mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Behandlung in das Krankenhaus Schärding eingeliefert. Die Feuerwehr Suben war mit 16 Mann im Einsatz. Die Brandstelle wurde am Nachmittag von einem Brandsachverständigen untersucht.