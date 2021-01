In Kärnten gibt es 400 Schweinebauern, die größten liefern 5000 Schweine jährlich. Dazu kommt als erschwerendes Hindernis die afrikanische Schweinepest dazu, die in Deutschland bei 500 Wildschweinen entdeckt wurde. Jetzt gibt es für unseren Nachbarn Exportverbote nach China, viel von der Produktion wird daher jetzt auch in Österreich verkauft. Und die Deutschen exportieren zehn Millionen Schweine nach China.