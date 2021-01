Josef S. (60) aus Wartberg ob der Aist arbeitete am Montag gegen 11.45 Uhr mit seiner Ehefrau Renate im hofeigenen Wald. Während er mit der Motorsäge einen Baum zur Fällung vorbereitete, bediente sie den Traktor und die Seilwinde. Sie hatte die Zugmaschine extra seitlich abgestellt. Doch als der Baum umfiel, drückte dieser einen etwa 20 Meter entfernten kleineren Stamm nieder. Der zweite Baum schnellte wie eine Peitsche zurück und traf die Frau mit der Spitze so unglücklich am Kopf, dass sie an der Unfallstelle verstarb. Bürgermeister Dietmar Stegfellner: „Das ist echt ein Schock. Sie war in Gemeinde und in Pfarre sehr aktiv und sozial engagiert.“