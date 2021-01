„Meine Gattin und ich wurden geimpft“, bestätigt der Ennser SP-Bürgermeister Franz Stefan Karlinger. Nachsatz: „Meine Mutter und Schwiegermama wohnen im Altenheim. Wenn Dosen übrig bleiben, dürfen und sollen Angehörige geimpft werden!“ Was der 58-Jährige nicht sagt: Viele der Angehörigen sind in Enns ungeimpft geblieben. „Wir sind nach der Reihung in der Liste gegangen und haben 15 Familienmitglieder geimpft“, erklärt Heimleiter Helmut Wurdinger. Da der Stadtchef vorne gereiht war, sei die Verabreichung der Vakzine in Ordnung. Was bleibt, ist eine schiefe Optik und eine Debatte um Impf-Privilegien für Politiker. In Eberschwang haben der Ortschef und seine beiden Stellvertreter die Spritze bekommen, obwohl keine Verwandten im Heim leben.