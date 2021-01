Nach diversen Verdachtsfällen auf die britische Corona-Mutation B.1.1.7. wurde sie nun in 46 von 53 untersuchten Proben in Tirol, Wien und Salzburg nachgewiesen, wie Forscher der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) am Montagabend bestätigten. Überdies wurden überraschend hohe Konzentrationen der Mutation in einer Kläranlage in Salzburg gefunden. Die Werte erreichten dort über 50 Prozent der entdeckten Coronaviren.