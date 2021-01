Walter Veit, Hotelier in Obertauern, hat bereits in der „Krone“ vor einer Abwanderung der Fachkräfte gewarnt. Viele könnte sich umschulen lassen oder woanders hin wechseln. Gleiches befürchten die Seilbahner und die heimischen Gastronomiebetriebe. „Ich befürchte eine Konkurrenzierung bei den Anbietern“, so Seilbahnensprecher Erich Egger. Auch im Skigebiet Zauchensee gibt es diese bedenken. Zur Liftgesellschaft gehören auch vier Gastronomiebetriebe. „Ich habe Sorge, ob Mitarbeiter bleiben. Wir werden ohne die Mitarbeiter aus den Nachbarländern künftig nicht auskommen“, so Veronika Scheffer.