Teil unserer Geschichte

Man habe in Österreich zerbombte Kulturgüter wieder aufgebaut – in einer Zeit ohne ausreichender Budgets und Wohlstand. „Wenn nur mehr Effizienz und Rentabilität zählen, hat Kultur keinen Platz. Kulturhistorische Bauten sind Teil unserer Geschichte. Es braucht daher Sensibilität, Bewusstsein und Auseinandersetzung in der architektonischen Zukunft einer Stadt“, meint Weratschnig.