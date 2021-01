Die neuen, hochansteckenden Corona-Mutationen versetzen die WHO in Alarmbereitschaft. So befürchten Experten, dass das zweite Jahr der Pandemie dadurch noch schwieriger zu bewältigen sein werde. Global gesehen, rechnet die WHO schon „sehr bald" damit, dass die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen die Marke von 100.000 pro Woche überschreitet.