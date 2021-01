Nun ist es offiziell: Am Montagabend bestätigten die Behörden in Tirol, dass die 17 angehende Skilehrer in Jochberg tatsächlich die besonders ansteckende Mutation B 1.1.7., besser bekannt als die „Briten-Mutation“ aufgeschnappt haben. Die gute Nachricht: Die Skifahrer dürften unter sich geblieben sein, im Ort liegen sonst keine auffälligen Testergebnisse vor.