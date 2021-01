Nach Gesprächen zwischen Schwaiger und dem Regionalliga Salzburg-Vorletzten dürfte nun ob der Rückkehr des Unternehmers Einigkeit herrschen. So erzählte es gestern das langjährige Vorstandsmitglied Peter Bacher sen. der „Krone“. Und: „Christian Schwaiger hat sich am 11. Jänner bei einem Treffen, bei dem auch Obmann Penco anwesend war, für den Abgang im Sommer entschuldigt. Er will jetzt wieder mithelfen, langfristig und mit einem Vertrag.“