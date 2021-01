Drei von ihnen reicht es jetzt: Die 18-jährigen Grazer Leonhard Leitinger, Maximilian Held und Alexander Arzberger haben die Initiative „Fairtura“ gegründet und fast 19.000 Unterschriften gesammelt. Eine der Forderungen: eine Matura mit freiwilliger mündlicher Prüfung. „Wir haben jetzt schon so lange Einschränkungen, und es gibt keinen festen Fahrplan“, sagt Leitinger. Was die jungen Männer wollen, ist Fairness, Planbarkeit und Verständnis. „Corona ist gefährlich – aber es ist keine Ausrede für schlechte Schulpolitik.“ Ob er Angst hat, dass seine Matura weniger zählen könnte? Nein, sagt Leitinger. „Wir waren ja alle zwölf Jahre lang in der Schule.“