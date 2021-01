Die Infektionslage in Österreich, Israel feiert erste Impf-Erfolge und der Kanzler hofft auf Astra Zeneca - das sind die Schlagzeilen heute am Montag, den 18. Jänner bei Ihren Krone-News mit Damita Pressl. Zu Gast per Skype ist Russland-Experte Dr. Alexander Dubowy zur Festnahme und Verurteilung von Alexej Nawalny.