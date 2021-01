„Es gibt hier Diebe nach so einer Katastrophe“

Es geht in ein nahelegenes Dorf. Hier leben Jozefina und Niko Barac. Seit 1993 sind sie hier zu Hause. Der Krieg hat schon damals alles zerstört, die Zeit scheint für das Paar so ungewiss wie einst. Nach einigen Nächten im Auto schlafen sie baldmöglichst in einem Wohncontainer im Garten: „Unser Leben hat sich komplett verändert. Ich bin alt, mein Mann ist alt und wir sind beide schwer krank. Wir haben kein funktionierendes WC. Wir leben jetzt in dem Container im Garten, machen uns Sorgen um die Zukunft und wie es weitergehen soll. Unser Haus ist nun einsturzgefährdet. Außerdem fürchten wir uns vor weiteren Erdbeben. Wir haben einen Hund und wollen nicht, dass unsere Wertsachen gestohlen werden. Es gibt hier Diebe nach so einer Katastrophe.“