Die bange Frage war: Was kommt jetzt auf uns zu? Der Sohnemann brachte zwei Versionen ins Spiel: „Entweder du bist cool. Oder du schmeißt komplett die Nerven weg und wir streiten.“ Schau ma mal. Die L-Taferln waren schon angebracht, das Fahrtenbuch hergerichtet, der Kilometerstand eingetragen – der 17-Jährige war äußerst penibel, so, wie selten zuvor. Ebenso beim ersten Einsteigen: Spiegelkontrolle, Sitzeinstellung, alles läuft ruhig, konzentriert ab. Das Auto (ein eineinhalb Tonnen schwerer Dacia) steht in einer Garage, die Ausfahrt ist eng. Da rutscht einem als Vater schon einmal das Herz in die Hose, der Puls schnellt auf gefühlte 170 rauf. Geschafft.