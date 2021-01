Rund um Weihnachten und Silvester waren die weltberühmten Strände in Rio gesperrt, nun sind sie wieder geöffnet - und voll, trotz steigender Corona-Zahlen. Dicht an dicht drängten sich die Besucher zwischen den bunten Sonnenschirmen an den weltberühmten Stränden von Copacabana und Ipanema. Viele trugen keine Maske.