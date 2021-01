Nun erwischt es auch die Freiluft-Veranstaltungen. Das große Eis- und Schneeskulpturen-Festival „Art on Snow“ ab 30. Jänner im Gasteinertal wurde als Reaktion auf die Verlängerung des Lockdowns am Montag abgesagt: „Wir haben bis zuletzt gehofft, zumindest inländischen Gästen eine spektakuläre Ausstellung in freier Natur bieten zu können, aber die Entwicklung der Pandemie macht touristisches Reisen auch innerhalb Österreichs unmöglich.“ Einzig die fertige „Schneekapelle“ sowie der „Gastein Bogen“ am Stubnerkogel und der spanische Stier an der Kaserebenbahn werden zu sehen sein.