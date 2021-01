300 Arbeitsplätze sollen entstehen

Und da wurde man diesmal nicht mehr in Oberösterreich fündig, sondern es zieht die Firma, die Wasserpflege-Produkte, Solarduschen und Stahlwandbecken selbst herstellt, nach Niederösterreich. „Wir werden in den nächsten fünf Jahren 100 Millionen Euro investieren und 300 Arbeitsplätze schaffen“, so Lauß.