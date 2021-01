Bereits vor den Weihnachtsfeiertagen wurde die klare Empfehlung zum „Distance Learning“ an die heimischen Musikschulen versendet. In manchen Einrichtungen wurde der Hinweis aber nur sehr halbherzig berücksichtigt und auch weiterhin auf Präsenzunterricht gesetzt, so etwa in der Joe-Zawinul-Schule in Gumpoldskirchen im Bezirk Mödling.