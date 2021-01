Spaniens Topklub kündigte am Montagnachmittag den Gang vor den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) an. Sollte der CAS eine Untersuchung starten, darf Trippier weiterspielen. Der englische Verband FA hatte den 30-Jährigen mit sofortiger Wirkung für zehn Wochen gesperrt und ihm eine Geldstrafe von rund 77.000 Euro auferlegt. Damit steht er Spaniens Spitzenklub für mehrere Ligaspiele nicht zur Verfügung und wird auch beim Champions-League-Achtelfinale gegen Chelsea am 23. Februar nicht dabei sein können.