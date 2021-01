Der kleine Adam hat ein schweres Schicksal zu tragen. Er leidet an einem Gehirntumor, wird nun in Niederösterreich von Spezialisten behandelt. Die Leidenschaft des Buben gilt der Feuerwehr. In der Heimat hat er bereits Fire Departments besucht, auch die Florianis in Wiener Neustadt erfüllten seinen größten Wunsch.