Die Stoffmasken haben ausgedient: Ab Montag sind die hochwertigeren FFP2-Masken in Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht. Das sollte eigentlich eine gute Nachricht für Aventrium sein. Das erst im Vorjahr gegründete Grazer Unternehmen hat in der ehemaligen Kirchner-Kaserne eine Maskenproduktion mit in Kürze über 100 Mitarbeitern aufgebaut und könnte laut Geschäftsführer Dominik Holzner Österreichs Tagesbedarf von 2,5 Millionen Stück „locker“ decken.