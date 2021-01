15 auf freiem Fuß angezeigt

„Die Beschuldigten waren für den Transport zuständig. Die Bezahlung geschah über einen islamische Banker in Wien“, so Christian Schuster vom LKA. Insgesamt wurden in Österreich acht Mitglieder, sechs davon in Oberösterreich, geschnappt, zwei werden mit EU–Haftbefehlen gesucht, 15 auf freiem Fuß angezeigt. Die Organisation soll durch das „Geschäft“ mehr als zwei Millionen € verdient haben.