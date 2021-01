Bereits seit Monaten zieht sich der Ärger über diesen unübersehbaren Verstoß gegen den Umweltschutz hin. „Immer an derselben Stelle in der Wiese an der Straße nahe einem Acker werden von einem oder mehreren Unbekannten Plastiksackerln weggeschmissen, die mit Unmengen Zigarettenstummeln gefüllt sind“, berichtet Gerhard Lorenz, Landwirt und Feuerwehrmann: „Es wirkt, als ob Umweltsünder dort ihre Aschenbecher entleeren.“