Nachdem Heidi Klum ihr älteste Tochter, wie auch ihre weiteren Kinder, jahrelang aus der Öffentlichkeit herausgehalten hat, will Leni Klum nun offenbar so schnell wie möglich an die Spitze und selbst berühmt werden. Nur wenige Wochen, nachdem sie gemeinsam mit ihrer Mutter Heidi Klum ihr erstes Fotoshooting für die deutsche „Vogue“ absolviert hat und damit ins Model-Business eingestiegen ist, war sie nun auch zum ersten Mal auf dem Laufsteg zu sehen. Für den „Berliner Salon“ führte sie mehrere Outfits vor und stöckelte - ganz coronakonform - durch eine leere Halle. Heidi Klum freute sich in ihren Storys über den Erfolg ihrer Tochter und jauchzte: „Ratet mal, wer die Berliner Fashion Week eröffnet?“