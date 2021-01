Hohe Impfbereitschaft beim Spitalspersonal

Unterdessen hat am Montag - einen Tag früher als geplant - die Impfung von Mitarbeitern auf den Covid-Stationen in Kärntner Krankenhäusern begonnen, deren es insgesamt 1800 gibt. Laut Kurath hatten sich mit voriger Woche bereits 70 Prozent der Mitarbeiter des Krankenanstalten-Betreibers Kabeg für eine Impfung angemeldet, in den Covid-Stationen dürfte diese Zahl sogar noch höher sein. Am Donnerstag wird auch mit der Immunisierung der niedergelassenen Ärzte in Kärnten begonnen. Auch beim oberösterreichischen Spitalspersonal herrscht offenbar eine hohe Impfbereitschaft. Bei der Gesundheitsholding liegt man derzeit laut einer Umfrage zwischen 70 und 80 Prozent. „Spitzenreiter“ sind die Barmherzigen Brüder, hier nützen alle Ärzte und insgesamt zwei Drittel aller Mitarbeiter die Möglichkeit zur Impfung.