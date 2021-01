Der Start zur Anmeldung für die Covid-Impfung der Über-80-Jährigen in Innsbruck ist angelaufen. Über das Wochenende meldeten sich bereits 2.200 Impfwillige, hieß es am Montag in einer Aussendung. Die überwiegende Mehrheit (1.520 Personen) meldeten sich über die Telefon-Hotline, 430 per Mail und 250 über das Internet an.