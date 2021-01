2.) Wo kann ich die FFP2-Maske kaufen, wie viel kostet sie und was hat es mit den versprochenen Gratisexemplaren auf sich?

FFP2-Masken sind jedenfalls in Apotheken erhältlich. Demnächst werden sie auch in Supermärkten zum Selbstkostenpreis angeboten, das bestätigten Spar, Lidl, Hofer und Rewe. Handelssprecher Rainer Trefelik rechnet mit einem Preis zwischen 50 Cent und einem Euro. Für Einkommensschwache werden sie gratis zur Verfügung gestellt. Details sollen bis Mittwoch, fixiert werden. Der Versand von Gratismasken an über 65-Jährige läuft.