Heilkundige Mönche kultivierten früher schon Duftpflanzen in ihren Gärten. Sie erkannten die spirituelle Heilarbeit. Genauso wie Stefan Zwickl mit seinem „Steppenduft“ und Pater Thomas Lackner aus Frauenkirchen. Gemeinsam haben sie den „Klosterduft“ kreiert, der an den Geruch in Kirchen erinnert.