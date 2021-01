Impfungen in Türkei und Indonesien

Wiederum andere Daten waren aus Studien mit dem Impfstoff in Indonesien (63,5 Prozent) und der Türkei (91,25 Prozent) gemeldet worden. Das hatte Zweifel an dem Vakzin genährt. So will etwa Singapur - das einzige einkommensstarke Land mit dem Sinovac bisher einen Deal abgeschlossen hat - vor einer Zulassung weitere offizielle Daten abwarten. Indonesien und die Türkei haben dagegen ihre Impfkampagnen mit dem Mittel gestartet.