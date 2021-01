Microsoft will „virtuelle Heimfahrt“ einführen

Home-Office-Mitarbeiter, die ob der unscharfen Trennung zwischen Job und Privatleben in den Burn-Out abgleiten, will auch einer der größten Lieferanten einschlägiger Software verhindern. Daher arbeitet Microsoft an einem Feature für den Kooperationsdienst Teams, das eine Art „virtuelle Heimfahrt“ ist. Gegen Ende des Arbeitstages erhält der Mitarbeiter eine Benachrichtigung, dass er den Tag Revue passieren lassen, seine Aufgaben für den nächsten Tag definieren und die Arbeit niederlegen sollte. Ein Übungsangebot in einer Meditations- und Schlaf-App gibt’s obendrauf.