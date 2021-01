4,5 Gigabyte an Daten sollten sich vergleichsweise zügig hochladen lassen. Nicht so jedoch im nicht einmal 800 Einwohner zählenden Schmallenberg-Oberkirchen. Darüber genervt, dass der Upload bei ihm immer ewig dauert, suchte Fotograf Kappest nach einer Alternative, um seine Fotos an eine zehn Kilometer entfernte Druckerei zu schicken. Die Lösung: ein berittener Bote.