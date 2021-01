Die Debatte um die Betreuung an den Schulen ist angesichts der aktuellen Corona-Entwicklungen voll entbrannt: Nach den Lehrervertretern hat am Montag auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner - vor allem mit Blick auf die neue Virus-Mutation B.1.1.7. - dafür plädiert, derzeit möglichst wenig Kinder in die Schulen zur Betreuung zu schicken. Eines wird deutlich: Die Sorge davor, dass die Ziele des Lockdowns durch eine hohe Betreuungsquote an den Schulen konterkariert werden, wächst. Grundsätzlich hat Rendi-Wagner zwar keine Einwände gegen die Verlängerung des Lockdowns, kritisierte aber, dass die Regierung erneut ein Ende der Maßnahmen angekündigt hatte: „Das Virus kennt keinen Terminkalender“, so die Parteiobfrau.