Glimpflich ausgegangen ist am späten Sonntagabend ein Unfall auf der S 31. Ein Lenker geriet mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und landete anschließend im Straßengraben. Verletzt wurde niemand. Im Spital verstorben ist hingegen ein Mann, der am Wochenende in Purbach von einem Traktoranhänger gestürzt ist.