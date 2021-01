Derzeit kann in der Steiermark nur in Pflegewohnheimen und auf Covid-Stationen in den Krankenhäusern gegen Corona geimpft werden. Als nächstes sollen - neben Hochrisikopatienten - die Über-80-Jährigen, die nicht in einem Heim wohnen, an die Reihe kommen. Ab Montag können sie sich bei ihren Gemeinden anmelden, Impfungen sind aber wohl erst ab Mitte Februar möglich.